Boxe

Boxe : L'énorme annonce de Mike Tyson sur son retour !

Publié le 7 novembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Après 15 ans d’inactivité, Mike Tyson va, de nouveau, monté sur un ring de boxe au Staples Center de Los Angeles. Alors que le combat approche, Iron Mike a expliqué son choix de revenir.

À 54 ans, Mike Tyson va sortir de sa retraite pour renfiler les gants de boxe. Le 28 novembre prochain, le multiple champion du monde des poids lourds dans les années 80 et 90 affrontera Roy Jones Jr (51 ans) dans un combat exhibition qui durera 8 rounds de 2 minutes. Le dernier combat de Mike Tyson remonte à 2005 contre Kevin McBride. L'Américain a, depuis, souffert de problèmes dépressifs et d’une addiction aux drogues alors que son adversaire est resté en activité jusqu’en 2018. Mais Mike Tyson se tourne maintenant vers l’avenir et a lancé les hostilités.

« Parfois, les dieux de la guerre te disent : "Tu dois faire plus" »