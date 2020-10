Omnisport

Boxe : Les craintes du futur adversaire de Mike Tyson

Publié le 5 octobre 2020 à 21h35 par A.C. mis à jour le 5 octobre 2020 à 21h40

Roy Jones Jr, qui va affronter Mike Tyson le 28 novembre prochain, sait qu’il doit s’attendre au pire face à son compatriote.

Ça approche ! Dans un peu moins de deux mois, Mike Tyson va faire son grand retour sur un ring. L’Américain va affronter Roy Jones Jr dans un combat d’exhibition. Mais même en combat d’exhibition, le poids lourd reste un sacré client. Son adversaire a en effet plusieurs fois fait part de son admiration pour Tyson et a assuré que l’affrontement sera rude, le 28 novembre prochain.

« Nous savons qu’il va faire quelque chose de fou »