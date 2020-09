Omnisport

Boxe : L’incroyable aveu du futur adversaire de Mike Tyson !

Publié le 16 septembre 2020 à 13h35 par A.C.

Roy Jones Jr, qui affrontera Mike Tyson le 28 novembre prochain, ne semble plus si certain d’avoir fait le bon choix.

Ça ne reste qu’un combat d’exhibition... mais avec Mike Tyson ! Considéré comme l’un des plus grands boxeurs de l’histoire, sa présence suffit pour faire chavirer les foules. Les organisateurs ont d’ailleurs reporté le combat, qui devait se tenir le 12 septembre dernier non pas à cause du COVID-19, mais pour avoir le plus de temps pour vendre les pay-per-views ! Cette solution n’avait d’ailleurs pas du tout plu à son adversaire, Roy Jones Jr. « Pourquoi changer la date et gâcher le reste de mon année lorsque j’ai accepté le 12 septembre ? Nous verrons ce qui va se passer » avait lancé l’ancien champion du monde, d’après le Daily Mail . « Je ne suis plus boxeur à plein temps, donc je fais autre chose pour générer des revenus. Si je ne peux pas faire autre chose, je devrais être indemnisé pour cela. C’est inadmissible ».

« Je demande si j’ai vraiment pris la bonne décision »