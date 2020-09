Omnisport

Boxe : Anthony Joshua pousse Tyson Fury à prendre sa retraite !

Publié le 10 septembre 2020 à 14h35 par B.C.

Alors que les deux hommes sont parvenus à trouver un accord pour deux combats à partir de 2021, Anthony Joshua a évoqué la carrière de Tyson Fury et estime que ce dernier devrait prendre sa retraite.

En juin dernier, Tyson Fury a enflammé le monde de la boxe en annonçant avoir trouvé un accord pour combattre Anthony Joshua, non pas pour une mais deux rencontres d'unification des ceintures chez les poids lourds. En raison de l'épidémie de coronavirus, il faudra toutefois se montrer patient avant de voir les deux hommes en découdre sur le ring comme l'expliquait dernièrement Eddie Hearn : « Nous avons convenu avec Fury et son équipe que nous ferons ces deux combats l'année prochaine. L'un ne sera pas avant l'été et l'autre à la fin de l'année ». En attendant, Tyson Fury et Anthony Joshua n'hésitent pas à se lancer des piques par médias interposés, et AJ a été le dernier à dégainer.

« Tyson Fury devrait envisager de prendre sa retraite bientôt »