Boxe : Tyson est passé à côté d’un véritable pactole !

Publié le 4 septembre 2020 à 21h35 par A.C.

Mike Tyson, qui va affronter Roy Jones Jr en novembre, aurait pu fêter son retour sur les rings avec une énorme enveloppe.

Le come-back aurait dû avoir lieu dans quelques jours seulement, le 12 septembre. Finalement, le combat entre Mike Tyson et Roy Jones Jr a été reporté. Le COVID-19 n’a que très peu à voir là-dedans. Plusieurs sources assurent en effet que les organisateurs auraient décidé de déplacer le combat, face à l’énorme convoitise suscité, espérant donc vendre le plus de pay-per-views possibles. Pourtant, le retour de Tyson aurait pu se faire face à un tout autre combattant...

Tyson aurait pu gagner plus de 25M€ !