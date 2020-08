Omnisport

Boxe : Tyson Fury ouvre la porte à un énorme combat inattendu !

Publié le 30 août 2020 à 13h35 par B.C.

Alors que le combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua est très attendu, le Gypsy King pourrait également en découdre avec un adversaire surprenant très bientôt.

Vainqueur de Deontay Wilder en début d'année, Tyson Fury a mis la main sur la ceinture WBC des poids lourds. Alors qu'une troisième et dernière manche entre les deux hommes est attendue, un choc au sommet contre Anthony Joshua est déjà programmé pour Fury. Les deux clans sont parvenus à trouver un accord pour deux combats afin que la division ait un champion incontesté. Néanmoins, l'épidémie de coronavirus empêche la programmation définitive d'un premier rendez-vous entre les Britanniques, et en attendant, Tyson Fury prépare un autre affrontement mouvementé.

« Peut-être que je vais combattre Drew McIntyre pour le championnat de la WWE »