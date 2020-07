Omnisport

Boxe : Après Wilder et Joshua, un autre défi XXL attend Tyson Fury !

Publié le 25 juillet 2020 à 22h35 par B.C. mis à jour le 25 juillet 2020 à 22h39

Alors que les chocs annoncés contre Deontay Wilder et Anthony Joshua font saliver d'avance les fans de boxe, une autre rencontre colossale attend Tyson Fury. Un combat bien particulier pour celui qui a fait ses premiers pas dans le catch il y a neuf mois.

Il n'y a pas que pour boxer que Tyson Fury aime monter sur un ring. En effet, le détenteur de la ceinture WBC des poids lourds s'est essayé au catch à la fin de l'année 2019 en affrontant Braun Strowman dans un pay per view (spectacle payant à la demande) de la WWE organisé en Arabie saoudite. Le Gypsy King est sorti vainqueur de ce choc et a rapidement ouvert la porte à un retour dans le divertissement sportif. Et cela tombe bien, l'un des poids lourds de la WWE attend Tyson Fury de pied ferme. Drew McIntyre, champion mondial de la fédération, a plusieurs fois glissé des appels du pied au Britannique, qui a accepté ce défi. « Je suis un grand fan [de Drew McIntyre], un grand, grand fan. Il est dans une forme absolument fantastique. Il pourra peut-être me donner quelques conseils beauté et m'enseigner quelques mouvements de catch. Mais oui, je l'ai vu parler d'un grand combat britannique. Bien sûr, si la WWE vient au Royaume-Uni et veut un événement important pour un pay per view, alors ne cherchez pas plus loin que le Gypsy King contre Drew McIntyre pour la ceinture de la WWE », avait indiqué Fury à BT Sport en mai dernier. De nouveau interrogé sur ce combat aussi inattendu qu'excitant, l'Écossais de la WWE en a rajouté une couche.

« Ça va se faire à 100% »