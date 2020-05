Omnisport

Boxe : Tyson Fury lance un énorme défi... au champion de la WWE !

Publié le 26 mai 2020 à 22h35 par B.C.

Alors qu'il s'est déjà essayé au catch il y a quelques mois avant d'affronter Deontay Wilder, Tyson Fury a envoyé un nouveau message à Drew McIntyre, champion de la WWE, pour organiser un grand combat au Royaume-Uni.

Il n'y a pas qu'en boxe que Tyson Fury est impressionnant. Quelques mois avant sa victoire éclatante contre Deontay Wilder lui permettant de décrocher la ceinture WBC des poids lourds, le Gypsy King avait fait un arrêt à la WWE afin de disputer pour la première fois de sa vie un combat de catch. Tyson Fury était alors sorti vainqueur de son duel contre Braun Strowman, et il n'avait pas hésité à ouvrir la porte à un retour. Dernièrement, le Britannique a même envoyé quelques piques à Drew McIntyre, le champion de la fédération de catch, et ce dernier semblait très intéressé par ce choc pour le moins surprenant. « Je suis vraiment disposé à affronter Tyson Fury. C’est un gars intelligent, il a compris la grandeur de la WWE et sa portée mondiale. (...) Il a compris que le combat entre Tyson Fury et le champion de la WWE Drew McIntyre pourrait être un match énorme. (...) Je suis emballé par l’idée d’affronter Tyson Fury », avait confié McIntyre à We Sport .

« Si la WWE vient au Royaume-Uni et veut un événement important pour un pay per view... »