Boxe : Quand Anthony Joshua s’enflamme pour le retour de Mike Tyson !

Publié le 21 mai 2020 à 21h35 par Th.B.

Alors que Mike Tyson pourrait se mesurer à Evander Holyfield pour son grand retour sur le ring, Anthony Joshua a à la fois encouragé l’initiative d’Iron Mike tout en s’enflammant pour l’ancien champion du monde.

Détenant toujours le titre du champion du monde poids lourds le plus jeune de l’histoire de la boxe, Mike Tyson pourrait bientôt effectuer son grand retour sur les rings. À 53 ans, Iron Mike serait susceptible de se mesurer à sa némésis de la fin des années 1990, à savoir Evander Holyfield. The Real Deal a récemment fait savoir à la presse britannique qu’il serait partant pour un combat d’exhibition face à Tyson. Champion du monde WBO, WBA et IBF, Anthony Joshua a dressé un portrait de son modèle tout en justifiant son retour.

« S'il est de retour sur le ring, j'adorerais le voir, je serais certainement un des spectateurs »