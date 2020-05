Omnisport

Boxe : Anthony Joshua se fait démolir par son prochain adversaire !

Publié le 20 mai 2020 à 14h35 par Th.B. mis à jour le 20 mai 2020 à 14h38

Challenger d’Anthony Joshua, Kubrat Pulev devait se mesurer au champion du monde britannique à Londres en juin prochain. Le combat a été repoussé à cause du Covid-19. Néanmoins, il ne sera pas encore reporté d’après Pulev qui a envoyé un avertissement à Joshua.

« C’est impossible que ce combat ait lieu le 20 juin, bien que je sois prêt. Le match devrait avoir plutôt lieu quelques mois plus tard, peut-être vers la fin de l'année » . Voici le témoignage que Kubrat Pulev donnait en mars dernier, moment où son combat allait être reporté à une date ultérieure. Challenger d’Anthony Joshua, qui est détenteur de trois ceintures de champion du monde des lourds, Kubrat Pulev commence à en avoir marre d’attendre et refuse de se retirer afin que Joshua puisse faire un combat de réunification face à Tyson Fury, détenteur de la ceinture WBC des poids lourds. Pulev a profité d’une interview pour se payer Anthony Joshua et lui lancer un avertissement.

« Je vois que les gens ont peur de moi et essaient de faire face à quelqu'un d'autre »