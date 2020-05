Omnisport

Boxe : Le clan Joshua évoque un combat face à Fury… en 2021 !

Publié le 14 mai 2020 à 21h35 par Th.B.

Alors qu’Anthony Joshua et Tyson Fury devront respectivement se mesurer à Kubrat Pulev et Deontay Wilder dans les prochains mois, le promoteur d’AJ a fait part d’une conversation avec le clan Fury pour un combat en 2021.

Anthony Joshua est le champion du monde poids lourds et dispose des ceintures WBO, WBA et IBF. Ainsi, avec le titre WBC détenu par Tyson Fury, AJ deviendrait le champion du monde incontesté. C’est la raison pour laquelle le Britannique a lancé un appel du pied à son compatriote à la mi-avril. Un témoignage qui en a engendré d’autres depuis, au sein des deux clans en question ainsi que chez les observateurs, comme l’ancien champion des lourds Evander Holyfield. Promoteur d’Anthony Joshua, Eddie Hearn a évoqué un combat face à Tyson Fury pour 2021.

« Nous n'avons aucun problème à signer maintenant pour combattre Fury en 2021 »