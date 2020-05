Omnisport

Boxe : Le clan Fury calme le jeu pour un combat face à Joshua !

Publié le 13 mai 2020 à 13h35 par Th.B.

Co-promoteur de Tyson Fury avec Frank Warren, Bob Arum a trouvé l’idée de combattre face à Anthony Joshua très utopique et divertissante tant les confrontations face à Deontay Wilder pour le Gypsy King et contre Kubrat Pulev pour AJ ne sont pas des rendez-vous sujets à être reportés.

« Viens me combattre (Tyson Fury). Si tu veux vraiment dire que tu es le numéro un, viens me défier. Organisons-ça. J’ai le reste des ceintures alors ce n’est que bon sens. Ça prouve que je suis le champion du monde des poids lourds unifié. Il est le champion du monde WBC. Ce que ça prouvera, le combat entre lui et moi, c’est qu’il y aura une figure dominante dans la catégorie poids lourds qui aura toutes les ceintures et deviendra incontesté ». Voici le message qu’Anthony Joshua a fait passer lors d’un entretien accordé à Sky Sports courant avril. Une invitation destinée à Tyson Fury de se mesurer à lui afin que la catégorie poids lourds puisse avoir un champion du monde incontesté. Depuis, les témoignages se sont succédés au sein du clan Joshua, mais un représentant de Tyson Fury a tenu à calmer les ardeurs du champion du monde WBO, WBA et IBF.

« Qui va débourser cette somme d’argent ? D’où ça vient ? »