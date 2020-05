Omnisport

Boxe : Le clan Tyson Fury se voit déjà vainqueur contre Anthony Joshua !

Publié le 9 mai 2020 à 17h35 par B.C.

Alors que Tyson Fury pourrait prochainement affronter Anthony Josua, Andy Lee, l'un des entraîneurs du Gypsy King, estime que le Britannique est supérieur à l'Américain.

Le 22 février dernier, Tyson Fury est parvenu à faire ce qu'il n'avait pas réussi la première fois : vaincre Deontay Wilder et décrocher la ceinture WBC. Avec la manière qui plus est. Le Gypsy King a en effet écrasé l'Américain pour devenir champion du monde. Depuis, les rumeurs sont nombreuses concernant un combat inédit entre Tyson Fury et Anthony Joshua, qui détient pour sa part les autres ceintures, avec les titres WBO, WBA et IBF. Interrogé sur la possibilité de voir les deux hommes s'affronter, Andy Lee, proche de Fury, estime que le Britannique serait favori.

« Je pense que Tyson gagnerait de la même manière que face à Wilder »