Omnisport

Boxe : Le retour de Mike Tyson sur un ring… en Australie ?

Publié le 6 mai 2020 à 16h35 par Th.B.

Mike Tyson, plus jeune champion du monde poids lourds de l’histoire de la catégorie poids lourds à seulement 20 ans, devrait remettre les gants pour un combat dans le cadre d’une soirée de charité.

Iron Mike bientôt de retour ? La foudre Tyson pourrait réellement reprendre le chemin du ring dans le cadre d’une soirée de charité. D’ailleurs, sur ses réseaux sociaux, le plus jeune champion du monde de la catégorie poids lourds de l'histoire a publié une vidéo de son entraînement avec son coach. Tyson a affiché une forme troublante pour un homme âgé de 53 ans. Iron Mike ne semblerait pas avoir perdu son punch légendaire et pourrait se frotter à trois adversaires différents l’année prochaine en Océanie !

Mike Tyson sur un ring face à un All-Black et boxeur ?