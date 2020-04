Omnisport

Boxe : Mike Tyson est sûr de pouvoir battre Fury et Joshua !

Publié le 13 avril 2020 à 20h35 par A.C.

Mike Tyson, légende vivante de la boxe, est persuadé de pouvoir réunifier les ceintures de champion du monde poids-lourd, face à Anthony Joshua et Tyson Fury.

Actuellement, les ceintures de champion du monde sont détenues par deux hommes, dans la catégorie poids-lourd. Anthony Joshua a eu sa revanche sur Andy Ruiz Jr et est donc l’actuel champion du monde WBA, WBO et IBF, tandis que Tyson Fury a réalisé un véritable exploit en infligeant à Deontay Wilder la première défaite de sa carrière et lui arrachant la ceinture de champion du monde WBC. Ce dernier a une revanche programmée face à Wilder et son compatriote doit combattre Pulev, son challenger officiel de l’IBF, mais tout le monde rêve de les voir s’affronter, pour la réunification des titres.

« Fury et Joshua ? Si j’avais 20 ans, je pense que je pourrais le faire »