Omnisport : Vers un nouveau report des Jeux Olympiques ? La réponse !

Publié le 13 avril 2020 à 10h35 par La rédaction

Le directeur général des Jeux olympiques avait indiqué qu’il n’était pas certain que les JO de Tokyo aient lieu en 2021. Président du CIO, Thomas Bach a exclu tout nouveau report.

Le 24 mars dernier, le Comité international olympique annoncé le report des Jeux olympiques de Tokyo prévus initialement cet été. En raison de la pandémie du coronavirus, les instances n’ont eu d’autre choix que de repousser les JO à 2021 (du 23 juillet au 8 août 2021). Pourtant, le directeur général des Jeux olympiques Toshiro Muto a lancé un pavé dans la marre en indiquant que la tenue de la prochaine olympiade demeurait incertaine : « Je crois que personne n'est capable de dire si tout sera sous contrôle en juillet prochain. Nous ne sommes certainement pas en position d'apporter une réponse claire ».

« Le Japon ne pourrait pas gérer un report au-delà de l'été prochain »