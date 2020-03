Omnisport

Omnisport : La date des Jeux Olympiques de Tokyo est enfin connue !

Publié le 30 mars 2020 à 19h35 par J.-G.D. mis à jour le 30 mars 2020 à 19h43

L’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo vient de confirmer que l'olympiade japonaise se déroulera du 23 juillet au 8 août 2021.

Contraint de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo à cause du coronavirus, le Comité international olympique (CIO) souhaitait organiser l’événement au plus tard à l’été 2021. NHK , média nippon, faisait une grande révélation ces dernières heures en expliquant que la grande messe du sport mondial devrait avoir lieu du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août. Et Mori Yoshiro, président du comité d’organisation des JO, officialise ces deux dates, ainsi que pour les Jeux Paralympiques.

« Les Jeux Olympiques se tiendront du 23 juillet au 8 août 2021 »