Omnisport

Omnisport : Coup de tonnerre pour les Jeux Olympiques de Tokyo !

Publié le 24 mars 2020 à 14h35 par D.M.

Le premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré que le Comité international olympique avait accepté sa demande de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Et dans la foulée, le CIO a confirmé la tendance.

Le coronavirus ne cesse de se développer dans le monde entier. Le nombre de personnes atteintes par ce virus ne cesse de croître et près de deux milliards de personnes sont actuellement confinées dans le monde. Dans ces conditions, difficile d’imaginer que les Jeux Olympiques se dérouleront à la date prévue (du 24 juillet au 9 août). Interrogé sur le sujet ce lundi, le membre du CIO Dick Pound laissait d’ailleurs peu de place au doute : « S ur la base des informations dont dispose le CIO, le report a été décidé. Les modalités doivent encore être définies, mais à ma connaissance, les Jeux ne commenceront pas le 24 juillet. »

Le CIO annonce le report des JO