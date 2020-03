Omnisport

Omnisport : L’annonce fracassante du CIO sur les Jeux Olympiques de Tokyo !

Publié le 23 mars 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Membre du Comité international olympique, Dick Pound assure que les Jeux Olympiques de Tokyo, prévus cet été, seront reportés.

Le coronavirus fait des dégâts dans le monde entier. La France reste l’un des pays les plus touchés avec le confinement total sur le territoire. Les compétitions sportives n’échappent pas aux annulations ou aux reports à cause de l’épidémie. Les doutes subsistent concernant les Jeux Olympiques de Tokyo, organisés du 24 juillet au 9 août. Et le Comité international olympique en dit plus sur la tenue des JO.

« Le report des JO de Tokyo a été décidé »