Boxe : Coup de tonnerre pour le combat d’Anthony Joshua

Publié le 20 mars 2020 à 19h35 par A.C.

Kubrat Pulev, qui doit normalement combattre Anthony Joshua le 20 juin prochain à Londres, a annoncé un report du combat.

C’est un peu passé au second plan, face à l’énorme engouement suscité par la trilogie entre Tyson Fury et Deontay Wilder, mais Anthony Joshua a une défense de titre programmée dans quelques mois. Le Britannique va en effet affronter au Tottenham Hotspur Stadium de Londres Kubrat Pulev, le challenger officiel de l’IBF, le 20 juin prochain. Les choses pourraient toutefois changer...

« C’est impossible que ce combat ait lieu le 20 juin »