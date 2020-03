Omnisport

Boxe : Joshua répond aux attaques de Fury !

Publié le 12 mars 2020 à 19h35 par A.C.

Anthony Joshua, champion du monde WBA, WBO et IBF des poids lourds, a été questionné au sujet de la récente sortie de Tyson Fury à son encontre.

Anthony Joshua et Tyson Fury ne sont pas près de croiser les gants pour le moment, mais cela ne les empêche pas de s’invectiver par médias interposés. A ce jeu-là, Fury a frappé très fort. « Anthony Joshua n'a que mes restes, car je n'ai jamais perdu ces ceintures » a lancé le Gipsy King . « Tant qu'un homme n'est pas vaincu sur un ring de boxe, comment peut-on prétendre être le champion quand on n'a pas battu le champion ? ».

« Fury ? Il n’a eu que deux bons combats dans sa carrière »