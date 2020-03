Omnisport

Le sport français a rendez-vous chez Bpifrance !

Publié le 11 mars 2020 à 13h23 par Alexis Bernard mis à jour le 11 mars 2020 à 15h58

Près de 80 clubs sportifs professionnels ont rendez-vous les 11 et 12 dans les locaux de Bpifrance avec un objectif : convaincre. En jeu : un partenariat pour la saison 2020-2021 et le privilège de faire partie du réseau Excellence de la banque publique d’investissement.

Dans ses locaux, à Paris, les équipes de Bpifrance ont préparé le terrain pour accueillir le gratin du sport français. Pendant deux jours, ils seront en effet près de 80 clubs à venir « picther » leur projet, leur vision et leur stratégie pour les mois et années à venir et ainsi convaincre le jury composé par la banque publique d’investissement. Autour de Patrice Bégay, Directeur Exécutif et Communication Bpifrance Excellence, François Pesenti (Elide Productions), Jean-Marc Huleux (Président Havas & Compagnie), Julien Carette (CEO Havas Paris), Michel Moulin (10 Médias), Erwan Coatanea (Sodistra), Philippe Hourcade (Aesio), Philippe Mathias (Consultant indépendant), Yacine Medjahed et Benoît Gallet (Agence Nationale du Sport), Guillaume Sampic (Sport en France), des régions et des métiers du groupe seront chargés de choisir les clubs de la saison 2020-2021.

Ancrage territorial et vision stratégique