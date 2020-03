Omnisport

Boxe : Wilder, Fury... La grande annonce du clan Joshua !

Publié le 6 mars 2020 à 20h35 par A.C.

Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, a annoncé une très grande affiche pour la fin de l’année 2020.

Cette année 2020 a débuté sur les chapeaux de roues ! Tyson Fury a réalisé un véritable exploit en infligeant à Deontay Wilder la première défaite de sa carrière et lui ravissant au passage la ceinture de champion du monde WBC des poids lourds. Les deux se retrouveront cet été pour une revanche qui promet d’être explosive... à moins qu’un autre évènement incroyable se prépare !

Un combat de réunification des titres en décembre 2020 ?