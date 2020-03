Omnisport

Boxe : Quand Tyson Fury s'en prend à Anthony Joshua !

Publié le 5 mars 2020 à 9h35 par B.C.

Détenteur de la champion WBC des poids lourds après sa victoire sur Deontay Wilder, Tyson Fury n'a pas hésité à glisser un tacle à Anthony Joshua.

Après un résultat nul lors de leur premier combat, Tyson Fury a surclassé Deontay Wilder le 22 février dernier à Las Vegas. Une victoire lui permettant de récupérer la ceinture WBC des poids lourds. Depuis, une confrontation face à Anthony Joshua a été évoquée pour le Gypsy King afin de déterminer le champion du monde incontesté de la catégorie, mais il faudra encore attendre pour voir cette affiche de rêve se réaliser. En effet, une troisième manche entre Wilder et Fury se tiendra cet été, mais cela n'a pas empêché l'Anglais de glisser un tacle à Anthony Josua.

« Anthony Joshua n'a que mes restes, car je n'ai jamais perdu ces ceintures »