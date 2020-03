Omnisport

Boxe : Le prochain défi d’Anthony Joshua est fixé !

Publié le 3 mars 2020 à 12h35 par A.C.

On connait désormais tout du prochain combat d’Anthony Joshua, champion du monde WBA, WBO et IBF des poids lourds.

Il faudra patienter, avant de voir un combat de réunification des ceintures, dans la catégorie poids-lourds. L’entourage de Tyson Fury a en effet récemment annoncé qu’une troisième rencontre aura lieu face à Deontay Wilder, après la victoire du 22 février dernier. Cela se tiendra cet été au MGM Grand de Las Vegas, afin de clore une trilogie qui pourrait nous livrer un nouveau changement de ceinture.

Joshua rencontrera Pulev le 20 juin prochain, à Londres