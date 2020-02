Omnisport

Boxe : Wilder, Joshua… Le prochain combat de Tyson Fury dicté par un contrat à 478M€ ?

Publié le 25 février 2020 à 20h35 par B.C.

Après sa victoire contre Deontay Wilder le week-end dernier, Tyson Fury pourrait disputer son prochain combat en Arabie Saoudite. Explications.

Plus d’une année après leur premier combat, Tyson Fury et Deontay Wilder se sont retrouvés dans la nuit de samedi à dimanche au MGM Grand de Las Vegas, et le Gypsy King n’a fait qu’une bouchée de l’Américain. En effet, Tyson Fury a envoyé à plusieurs reprises son adversaire au sol, avant que le staff de Deontay Wilder ne jette l’éponge. Le Britannique a donc récupéré la ceinture WBC des poids lourds, et il pourrait désormais empocher un énorme jackpot en provenance d’Arabie Saoudite.

Un choc contre Wilder ou Joshua en Arabie Saoudite pour Fury ?