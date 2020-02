Omnisport

Boxe : Wilder, Fury… Tony Yoka donne son favori !

Publié le 19 février 2020 à 15h35 par A.C.

Tony Yoka a livré son pronostic concernant la revanche entre Deontay Wilder et Tyson Fury, qui se déroulera ce 22 février à Las Vegas.

On rentre dans la dernière ligne droite ! Dans la nuit de samedi à dimanche prochain, Deontay Wilder et Tyson Fury vont se retrouver au MGM Grand de Las Vegas après leur match nul de décembre 2018. Considéré comme les meilleurs boxeurs de leur catégorie avec Anthony Joshua, ils ont lancé les hostilités depuis le début de la semaine en s’invectivant par médias interposés et les paris au sujet du vainqueur commencent à monter.

« Fury est le meilleur combattant du monde en ce moment, il gagnera facilement »