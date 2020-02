Omnisport

Boxe : Le clan Joshua annonce la couleur pour un combat contre Fury !

Publié le 12 février 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Promoteur d’Anthony Joshua, Eddie Hearn lance un énorme appel du pied à Tyson Fury.

Le samedi 22 février sera donc la date de la revanche entre Deontay Wilder et Tyson Fury. Après leur match nul en décembre 2028, les deux boxeurs de la catégorie des poids lourds se retrouveront donc dans quelques jours au MGM de Las Vegas. Les commentaires sont nombreux sur un possible combat entre l’unes des deux stars de la boxe et Anthony Joshua. Interviewé par Sky Sports ce mercredi, Eddie Hearn, promoteur d’AJ, explique qu’un accord pour un choc entre Joshua et Fury serait conclu en… deux minutes.

« AJ veut combattre Fury, et Fury veut combattre AJ. C’est un coup de fil de deux minutes et marché conclu »