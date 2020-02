Omnisport

Boxe : Joshua reçoit un message fort de son prochain adversaire !

Publié le 8 février 2020 à 20h35 par A.C.

Kubrat Pulev, challenger officiel de l’IBF, s’est exprimé au sujet de son prochain combat face à Anthony Joshua.

Tout le monde rêvait de voir Anthony Joshua affronter le vainqueur du combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Le champion du monde WBO, WBA, IBF et IBO devrait toutefois en découdre avec Kubrat Pulev. La fédération IBF oblige en effet Joshua à affronter le Bulgare, son challenger officiel. Le combat pourrait avoir lieu au mois de juin prochain, à Londres, au Tottenham Hotspur Stadium.

« Je suis prêt à venir à Londres et à t’éclater devant tous tes fans ! »