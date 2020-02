Omnisport

Boxe : Tyson Fury détruit le prochain combat d'Anthony Joshua !

Publié le 6 février 2020 à 18h35 par A.C.

Tyson Fury a une nouvelle fois taclé son compatriote Anthony Joshua, qui va affronter Kubrat Pulev pour la ceinture de champion du monde IBF des poids lourds.

Dans moins de vingt jours, on assistera à ce qui pourrait être l’un des plus grands combats de ces trente dernières années. Tyson Fury va en effet recroiser les gants avec Deontay Wilder, après leur match nul décevant de décembre 2018. Un choc qui promet, alors qu’Anthony Joshua va lui devoir affronter Kubrat Pulev, son challenger officiel pour le titre de champion du monde IBF des poids lourds.

« Pulev et Joshua sont des belles petites chattes »