Boxe : Deontay Wilder évoque sa déception pour le combat entre Joshua et Ruiz Jr !

Publié le 4 février 2020 à 14h35 par Th.B.

Champion du monde des poids lourds WBC, Deontay Wilder n’a pas caché sa déception concernant la revanche entre Anthony Joshua et Andy Ruiz Jr, et plus particulièrement la désillusion par rapport à la performance de Ruiz Jr.

Le 7 décembre dernier en Arabie Saoudite, Anthony Joshua récupérait ses trois ceintures de champion auprès d’Andy Ruiz Jr en battant l’Américano-Mexicain sur décision des juges. Une revanche qu’attendait Deontay Wilder, champion du monde WBC chez les poids lourds, mais le résultat final n’était pas celui attendu par le Bronze Bomber.

« J’ai été très déçu en Andy Ruiz »