Rugby

Rugby - XV de France : Guirado ne s’inquiète pas pour Ollivon

Publié le 29 janvier 2020 à 19h35 par A.C.

Guilhem Guirado, ancien capitaine du XV de France, s’est exprimé au sujet de son successeur Charles Ollivon.

Dimanche prochain, Charles Ollivon disputera son premier match en tant que capitaine du XV de France. Le troisième-ligne de 26 ans ne sera toutefois pas forcément le capitaine désigné pour les quatre prochaines années. Fabien Galthié a en effet décidé d’installer le joueur du RCT à ce rôle pour ce Tournoi des Six Nations 2020, mais une décision finale sera prise plus tard.

« Face à l’Angleterre, Charles ne sera pas tout seul »