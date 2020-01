Omnisport

Boxe : Anthony Joshua prêt à suivre les traces… de Mohamed Ali ?

Publié le 28 janvier 2020 à 23h30 par A.C.

Anthony Joshua, champion du monde WBO, WBA, IBF et IBO des poids lourds, pourrait imiter son idole Mohamed Ali.

On ne sait pas encore précisément qui sera le prochain adversaire d’Anthony Joshua. Après la reconquête de ses ceintures, le Britannique semble vouloir attendre le verdict du combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury, afin d’organiser un combat de réunification. Pourtant, l’IBF oblige Joshua à affronter son challenger Kubrat Pulev, tandis que la WBO souhaite le voir combattre Oleksandr Usyk. Dans le cas contraire, AJ pourrait perdre deux de ses ceintures…

Joshua veut combattre à Kinshasa comme Ali