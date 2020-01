Omnisport

Boxe : Joshua annonce du nouveau pour Wilder !

Publié le 22 janvier 2020 à 19h35 par A.C.

Anthony Joshua s’est exprimé au sujet de sa volonté de croiser les gants avec Deontay Wilder, champion du monde WBC des poids lourds.

Au moment même où il a récupéré ses ceintures de champion du monde WBA, WBO, IBF et IBO des poids lourds, Anthony Joshua a livré son prochain objectif : devenir champion du monde incontesté des poids-lourds. Pour cela, il devra récupérer la ceinture de champion du monde WBC des poids lourds, qui est mise en jeu le 22 février prochain lors du combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury.

« On doit chambouler tout ça et attirer l’attention de Wilder »