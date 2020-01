Omnisport

Biathlon : Martin Fourcade annonce la couleur pour la suite de la saison !

Publié le 16 janvier 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Leader de la Coupe du monde de biathlon, Martin Fourcade compte bien garder le dossard jaune jusqu'au bout.

Grâce à sa victoire lors du sprint de Ruhpolding (Allemagne) ce jeudi, devant Quentin Fillon-Maillet et Benedikt Doll, Martin Fourcade a conservé sa première place au classement général de la Coupe du monde de biathlon. La star de la discipline ne peut toutefois pas se reposer sur ses lauriers. Le Français reste sous la menace de plusieurs compatriotes, mais également de Johannes Boe, tentant du titre. Mais au micro de La Chaîne L'Équipe , Fourcade prévient ses adversaires.

« Bien sûr que c'est un objectif, comme ça l'est pour les cinq, six athlètes derrière moi »