Boxe : Une collaboration entre Joshua et Fury ? La réponse cinglante de Wilder !

Publié le 12 janvier 2020 à 20h35 par A.C.

Deontay Wilder a réagit à la possibilité de voir Anthony Joshua faire les sparring partners pour Tyson Fury, afin de le préparer pour le combat du 22 février prochain.

On pourrait bien assister à une coalition 100% britannique face à Deontay Wilder. Après son combat sur Andy Ruiz Jr en décembre dernier, Anthony Joshua a évoqué la possibilité d'aider Tyson Fury à se préparer pour son combat face à l’Américain du 22 février prochain, en lui faisant de sparring partner. Récemment, Joshua a d'ailleurs confirmé la tendance, expliquant qu'il pourrait être gagnant de cette collaboration.

« Alors comme ça on veut faire équipe contre moi ? »