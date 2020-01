Omnisport

Boxe : Wilder, Fury... L'incroyable aveu d'Anthony Joshua !

Publié le 11 janvier 2020 à 13h35 par A.C.

Anthony Joshua est persuadé qu'il y aura plus de chances de le voir affronter Tyson Fury plutôt ue Deontay Wilder, dans un futur proche.

Le 22 février prochain, les amateurs de boxe assisteront à une grande affiche avec Tyson Fury contre Deontay Wilder. Pourtant, ce combat ne devrait être que le premier pas vers un face à face incroyable, pour la réunification des ceintures. Anthony Joshua a clairement affiché cet objectif et donc, le vainqueur du combat entre Wilder et Fury pourrait être le candidat parfait, puisqu'il détiendra la seule ceinture qui manque à AJ : celle de champion du monde WBC des poids lourds.

« Fury serait plus enclin à me combattre et plus rapidement que Wilder »