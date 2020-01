Omnisport

Boxe : Joshua propose encore ses services à Fury... pour battre Wilder !

Publié le 11 janvier 2020 à 11h35 par A.C. mis à jour le 11 janvier 2020 à 11h36

Anthony Joshua a confirmé qu'il aimerait être le sparring partner de Tyson Fury, afin de l'aider à préparer son combat face à Deontay Wilder.

Cette année 2020 démarre très fort, avec un énorme combat qui nous attend le 22 février prochain. Deontay Wilder et Tyson Fury vont se retrouver à La Vegas, après leur décevant match nul de décembre 2018. Un combat très attendu entre deux des meilleurs poids lourds au monde qui attire l'attention des plus grands... même Anthony Joshua. Actuellement au repos après sa victoire sur Andy Ruiz Jr, le champion du monde WBO, WBA, IBF et IBO des poids lourds a en effet l'intention d'aider son compatriote.

« Être le sparring de Fury ne pourra me faire que du bien ! »