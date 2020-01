Omnisport

Rallye : Fernando Alonso garde espoir malgré ses galères au Dakar !

Publié le 7 janvier 2020 à 10h35 par A.M.

Bien qu’il ait perdu 2h30 durant la deuxième étape du Dakar, Fernando Alonso assure qu’il s’amuse bien dans le désert saoudien.

L’apprentissage est rude pour Fernando Alonso. Pour son premier Dakar, le double Champion du monde de Formule 1 a déjà perdu beaucoup de temps dans les dunes saoudiennes. Lors de la deuxième étape, l’Espagnol a perdu 2h30 après avoir cassé une roue de sa Toyota. Par conséquent, Fernando Alonso pointe à la 48e place du classement général et accuse déjà un retard de 2h38 sur le leader après deux étapes. Malgré tout, il assure prendre du plaisir et garde pour objectif de terminer son premier Dakar, ce qui serait déjà une belle performance.

«Franchement je m'amuse bien ici»