Omnisport

Boxe : Anthony Joshua répond à Deontay Wilder !

Publié le 4 janvier 2020 à 17h35 par A.C.

Anthony Joshua a répondu aux attaques de Deontay Wilder, qui a déclaré plusieurs fois que le Britannique a trop peur pour l'affronter.

Le 22 février prochain nous pourrons assister à un combat très attendu, avec la revanche entre Deontay Wilder et Tyson Fury. Ce combat ayant le titre de champion du monde WBC pour enjeu, pourrait nous rapprocher d'un futur combat pour la réunification des ceintures face à Anthony Joshua, qui détient les ceintures de champion du monde WBA, WBO, IBF et IBO des poids lourds. Wilder a toutefois assuré récemment : « Nous ne verrons jamais un combat Wilder-Joshua ! Je ne joue pas et ils savent que si Ruiz peut mettre KO Joshua, imaginez ce que je peux lui faire… c’est pourquoi ils sont restés loin de moi jusqu’à présent ».

« Je n'ai pas peur de Wilder »