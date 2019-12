Omnisport

Boxe : La nouvelle punchline de Fury sur Wilder !

Publié le 29 décembre 2019 à 22h35 par A.C.

Tyson Fury a envoyé un nouveau message cinglant à Deontay Wilder, qu'il affrontera le 22 février prochain.

Décidément, depuis l'officialisation de leur revanche, Tyson Fury inonde les réseaux sociaux. Le Britannique a poste plusieurs message et vidéos sur Instagram comme sur Twitter et elles ont toutes un seul destinataire : Deontay Wilder. Il faut dire que ce dernier lui rend bien. l'Américain ne perd jamais une occasion d'égratigner le Gipsy King quand on lui tend un micro et on commence déjà à se frotter les mains, pensant au combat qui se prépare le 22 février prochain à Las Vegas.

« J'ai un message pour Deontay Wilder, la petite chatte qui se fait appeler le Bronze Bomber »