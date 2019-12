Omnisport

Boxe : La réponse de Tyson Fury à Deontay Wilder avant leur revanche !

Publié le 29 décembre 2019 à 18h35 par J.-G.D.

En marge de leur revanche le 22 février prochain, Tyson Fury demande à ses fans de venir le voir mettre Deontay Wilder au tapis.

C’est officiel : la revanche entre Deontay Wilder et Tyson Fury aura bien lieu. Les deux stars de la catégorie des poids lourds se donneront rendez-vous le 22 février à Las Vegas pour un nouveau combat, après leur match nul en décembre 2018. L’Américain a lancé les hostilités : « Je suis heureux et excité que la revanche ai enfin lieu. Je vais leur donner ce pour quoi ils viennent tous - les KO et mes KO ont été incroyables. Je promets à mes fans qu’il n’y aura pas de controverse avec ce combat. Je vais le finir ». Et la réponse du Britannique ne s'est pas fait attendre.

« Venez me voir mettre KO Deontay Wilder »

Habitué à ne pas avoir sa langue dans sa proche, Tyson Fury convie ses supporters au MGM de Las Vegas pour une simple et bonne raison : mettre Deontay Wilder KO. « C’est officiel ! Le 22 février au MGM Grand Garden Arena, venez me voir mettre KO Deontay Wilder aka Le Big Dosser ("Grand Parleur") », écrit le Gypsy King via les réseaux sociaux.