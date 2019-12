Boxe : Deontay Wilder lance un gros avertissement à Tyson Fury !

Voir cette publication sur Instagram

After February 22nd there will be no more unanswered questions. I will finish what I started, and this time @gypsyking101 will not be getting up off that canvas so quickly. I’ve proven myself time and time again and I will do it again in February. Tickets for #WilderFury2 at the @mgmgrand in Las Vegas go on sale TOMORROW 12/28 at 10am PT. #BombZquad #TilThisDay

Une publication partagée par Deontay Wilder (@bronzebomber) le 27 Déc. 2019 à 8 :31 PST