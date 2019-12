Omnisport

Boxe : Un combat entre Joshua et la nouvelle pépite de la boxe anglaise ?

Frank Warren s'imagine déjà un combat entre NAthony Joshua et le tout jeune Daniel Dubois, âgé de seulement 22 ans et annoncé comme l'un des plus grands espoirs de la boxe mondiale.

Il n'a que 22 ans, mais déjà tout le monde parle de lui comme une des futures stars de demain. Daniel Dubois est actuellement l'un des plus grands espoirs de la discipline et tout laisse croire qu'il aura une grande carrière. Il est actuellement à douze victoires par KO en 13 combats professionnel, le dernier face au Japonais Kyorato Fujimoto, au bout du deuxième round. Ce n'est pas pour rien si certains le surnomment déjà Dynamite , comme un certain Mike Tyson...

« Je suis certain que Dubois a des chances de gagner contre Joshua »