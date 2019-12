Omnisport

Boxe : Tyson Fury prend la défense d'Anthony Joshua !

Publié le 16 décembre 2019 à 20h35 par A.C.

Tyson Fury s'est exprimé au sujet de la récente victoire d'Anthony Joshua afce à Andy Ruiz Jr.

Ce n'est pas vraiment le spectacle que les fans de boxe voulaient voir. Face à Andy Ruiz Jr le 7 décembre dernier, Anthony Joshua n'a pas été flamboyant. Le Britannique a pratiqué une boxe sobre, très tactique, mais diablement efficace. Forcément, les spectateurs n'ont pas apprécié et AJ reçoit ainsi un flot de critiques depuis plus d'une semaines.

« Je pense vraiment qu'il a été fantastique »