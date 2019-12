Omnisport

Boxe : Tyson Fury répond à la proposition d’Anthony Joshua !

Publié le 18 décembre 2019 à 13h35 par T.M.

Après son combat face à Andy Ruiz Jr, Anthony Joshua a proposé ses services à Tyson Fury avant se revanche face à Deontay Wilder. Le Gipsy King a donné sa réponse.

Le 22 février prochain, tous les fans de boxe auront les yeux rivés sur la revanche entre Deontay Wilder et Tyson Fury. Qui sortira vainqueur de cet affrontement ? Le spectacle devrait être au rendez-vous, d’autant que les deux boxeurs se préparent pour être au top. Et pour arriver dans les meilleures conditions, Fury peut compter sur le soutien d’Anthony Joshua. Le nouveau champion du monde a dernièrement confié : « Si Tyson a besoin de moi, je suis prêt à aller le défier pour le préparer pour son combat contre Wilder ».

« J’adorerais t’avoir dans un camp d’entraînement avec moi »