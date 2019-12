Boxe

Boxe : Deontay Wilder prévient Tyson Fury !

Publié le 28 décembre 2019 à 12h35 par La rédaction

Leur premier combat pour la ceinture WBC entre Deontay Wilder et Tyson Fury s'était soldé sur un nul, permettant à Wilder de conserver son titre. La revanche pour le titre aura bien lieu et Wilder a tenu à prévenir son adversaire qu'il ne comptait pas finir sur une égalité.

C'était un résultat qui avait fait polémique. Alors qu'il s'affrontaient pour la ceinture WBC le décembre 2018, le combat s'était soldé sur un match nul, au grand désarroi de la salle qui semblait penser que Tyson Fury en avait fait assez pour récupérer le titre. Mais Deontay Wilder remettra bien son titre en jeu le 22 février prochain à Las Vegas.

« Je promets à mes fans qu’il n’y aura pas de controverse avec ce combat. Je vais le finir »