Omnisport

Rallye : Fernando Alonso annonce la couleur pour ses grands débuts au Dakar !

Publié le 5 janvier 2020 à 9h35 par A.M.

Avant son prochain grand défi, Fernando Alonso aborde avec beaucoup d’humilité le Dakar dont le départ sera donné ce dimanche en Arabie Saoudite.

Fernando Alonso est un homme de défi. Double Champion du monde de Formule 1, le pilote espagnol a également remporté les 24 Heures du Mans et vise également les 500 Miles d’Indianapolis afin de devenir le deuxième pilote de l’histoire à décrocher la Triple Couronne. Mais Fernando Alonso ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et s’est lancé un défi encore plus grand en s’alignant au départ du Dakar, « la course la plus difficile au monde » qui débutera ce dimanche dans le désert d’Arabie Saoudite. Conscient que son manque d’expérience sera un inconvénient, l’ancien pilote Ferrari tentera de faire du mieux possible et ne se met pas la pression.

«Je suis tout à fait conscient de mon manque d’expérience»