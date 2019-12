Formule 1

Formule 1 : L'ancien coéquipier d'Alonso fait une prédiction étonnante pour son avenir !

Publié le 22 décembre 2019 à 22h35 par B.C.

Ancien coéquipier de Fernando Alonso chez Ferrari, Felipe Massa s'est prononcé sur l'avenir de l'Espagnol et évoque notamment une arrivée en Formule E.

Alors qu'il a quitté la Formule 1 en 2019, Fernando Alonso, en pleine préparation pour le prochain Dakar, a clairement ouvert la porte à un retour dans la discipline reine de l'automobile : « Je suis ouvert. En 2021, tout pourrait changer en Formule 1, mais pas en 2020 puisque les règles seront les mêmes. Les raisons pour lesquelles je suis parti sont toujours les mêmes pour moi, et peut-être qu’en 2021, il y a une fenêtre ouverte. Lors de la dernière course, nous avons dit dans la voiture « à plus tard », mais pas un « adieu ». Ça a toujours été dans les plans que cela pourrait arriver en 2021 ». Au moment d'évoquer la participation de son ancien coéquipier chez Ferrari au Dakar, Felipe Massa a néanmoins évoqué une autre possibilité pour l'avenir de Fernando Alonso.

« Je pense qu’il est possible que Fernando vienne en Formule E à l’avenir »