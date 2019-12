Formule 1

Formule 1 : Ricciardo dévoile la meilleure course de sa saison !

Publié le 20 décembre 2019 à 21h35 par La rédaction

9ème cette année en Formule 1, Daniel Ricciardo n'a pas été à la hauteur des espoirs placés en lui. En entretien, il est revenu sur cette année compliquée et a donné son meilleur souvenir.

Alors qu'il représentait l'espoir pour Renault de rivaliser avec Red Bull en 2019, Daniel Ricciardo n'a que trop symbolisé l'écart se creusant entre les deux écuries. Au terme de la saison, l'Autralien n'a atteint qu'une triste 9ème place, derrière les deux monoplaces Red Bull. S'il a peu brillé cette saison, Daniel Ricciardo a obtenu quelques résultats comme une 4ème place à Monza. Pourtant la course préférée de Ricciardo sur l'ensemble de sa saison est tout autre...

« Je n'ai jamais aussi bien piloté que ce dimanche-là en Belgique »